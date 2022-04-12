Sinop'ta sağanak ve kar yağışının ardından 465 köy yolunun 118'inde heyelan nedeniyle hasar oluştu. Yolların onarılması için çalışmaların devam ediyor.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, heyelanların sebep olduğu zararın en kısa zamanda giderileceğini söyledi.

Bölgede zemin hareketliliğinin devam ettiğine dikkat çeken Çınkıl, şunları söyledi:

"Ekiplerimizce sahada yapılan incelemelerde 40'ı büyük çapta toplam 118 köy yolunda heyelan ve toprak kayması tespit edildi. Bazı noktalarda hala zemin hareketliliği devam ediyor. Çöken yolları onardık ve kapanan yolları açıyoruz. Diğer noktalarda da gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Kısa zaman içinde heyelanlardan ve toprak kaymalarından etkilenen tüm bölgelerimizde AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak sıkıntıları gidermiş olacağız."