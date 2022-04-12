Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 18:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tarihi el yazması kitabı satarken yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı satmaya çalışan şahsı suçüstü yakaladı.
Kapaklı ilçesinde bir kişinin yüzlerce yıllık el yazması kitabı satmaya çalıştığı ihbarını alan jandarma ekipleri, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yüzlerce yıllık el yazması kitap ele geçirildi.
Tarihi eser niteliğindeki kitap müzeye teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Tarihi Eser
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