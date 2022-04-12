Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 19:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya'da soba zehirlenmesi: Anne ve kızı hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti, baba tedavi altına alındı.
Selçuklu ilçesinde Hasan Kayalı ve ailesinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ailenin sobadan sızan gazdan zehirlendiği ortaya çıktı.
Gazdan zehirlenen Hasan Kayalı’nın yaşadığı tespit edilirken, eşi Havva Kayalı ve kızı Burçin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hasan Kayalı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Konya
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