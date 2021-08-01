Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Muş'ta 34, Hakkari'de 30, Bitlis'te 28 ve Van'da 27 derece olması bekleniyor.

Van'da öğleden sonra kuvveti yağış bekleniyor

Yağışların öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Dün Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 ev yıkılmış, 30 evde de hasar oluşmuştu. Sel sularına kapılan bir kadın, akrabaları tarafından kurtarılmıştı.