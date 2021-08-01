Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ise zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

En yüksek sıcaklık Erzincan'da bekleniyor

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 35, Iğdır'da 33, Ağrı ve Erzurum'da 29, Kars'ta 28, Ardahan'da 25 derece olacağı tahmin ediliyor.