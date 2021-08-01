Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çamlıca köyü Meles Mahallesi Kocaman Dağı'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören köy sakinleri, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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