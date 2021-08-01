Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 08:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
OGM: Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır
[Fotoğraf: Arşiv (AA)]
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde orman yangını olduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddialarının asılsız olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.
Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü’de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 31, 2021
Bafra’da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür.
Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım.#samsunyanıyor pic.twitter.com/Iq6Y0xYpOq
Etiketler: Orman Orman Yangını
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