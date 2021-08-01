OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.