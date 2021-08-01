Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 03:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgedeki rüzgar nedeniyle yayılan ve yandaki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve iş makineleriyle müdahale edildi.
Yangın alanı çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, olay yerinde ekipleri koordine etti.
Ekiplerin 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Yangın
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