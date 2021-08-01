Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da sel: Ev, ahır ve tarım arazileri sular altında kaldı
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. İlçeye bağlı bir köyde etkili olan sel, bazı ev, ahır ve tarım arazilerini sular altında bıraktı.
İlçede sağanak sonrası Kalecik köyünde meydana gelen sel yaşamı olumsuz etkiledi.
Köyde, bazı ev, ahır ve tarım arazilerinin yanı sıra ot yığınlarının bulunduğu alanlar sular altında kaldı.
[Fotoğraf: AA]
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye gelerek çalışma başlattı.
Köylülerden Mehmet Üstündağ, sel nedeniyle vatandaşların korku yaşadığını belirterek, “Akşam saatlerinde yağmur yağdı ve kısa süre sonra köy sel suları altında kaldı. 15 gün önce yine köyde sel meydana gelmişti" dedi.
[Fotoğraf: AA]
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