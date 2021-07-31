Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alanın yakınındaki fıstık bahçeleri de zarar gördü.
Adaklı ve Dayıdağı mahalleleri arasında bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine Gaziantep ve Nizip ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Vatandaşlara "piknik yapmayın" uyarısı
Yangında ormanlık alanın yakınındaki fıstık bahçeleri de zarar gördü.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Alanda incelemede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını belirterek, vatandaşları ormanlık alanda piknik yapmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: Gaziantep Orman Yangını
Son Haberler
- 01:18
- 00:42
- 00:44
- 00:52
- 00:32
Sıradaki Haber
İstanbul'da restoran yangını: 11 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz