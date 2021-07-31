Adaklı ve Dayıdağı mahalleleri arasında bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Gaziantep ve Nizip ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlara "piknik yapmayın" uyarısı

Yangında ormanlık alanın yakınındaki fıstık bahçeleri de zarar gördü.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Alanda incelemede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını belirterek, vatandaşları ormanlık alanda piknik yapmamaları konusunda uyardı.