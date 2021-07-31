Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 23:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da restoran yangını: 11 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Başakşehir'deki bir restoranda yangın çıktı. Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken, 11 kişi dumandan etkilendi.
Başakşehir'de bir et restoranının ocağında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
11 kişi dumandan etkilendi
Restorandakileri tahliye eden ekipler, yangına müdahale edip söndürdü.
Dumandan etkilenen müşteri ve çalışanlardan 10 kişiye ambulansta müdahale edildi, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.
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