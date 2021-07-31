Olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı Mor Yaylası´nda meydana geldi.

Sabah saatlerinde koyun sağmaya giden kadınlar, öğlen saatlerinde aniden bastıran yağışlara karşı hazırlıksız yakalandı.

6 bine yakın koyun sürüsünün içerisinde bulunan yaklaşık 500 koyun sele kapıldı.

Koyunları kurtarmak isteyen 3 kadın yaralandı

Vatandaşlar su çamur demeden koyunlarını su kanallarında aradı. Sele kapılan koyunları kurtarmak için giden 3 kadın yaralandı.

Ekipler zarar gören yolları onardı

[Fotoğraf: AA]

Yoğun yağışlardan dolayı yollar da zarar gördü. Köy halkı İl Özel İdare ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ekipler bölgeye gelerek yolları yeniden açtı. Tüm köy halkı kaybolan koyunları aramaya çıkarken, jandarma da olay yerinde incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum için de bölgede hazır bekledi.

"Devletimizden yardım bekliyoruz"

Köy halkı olarak felaketinin eşiğinden döndüklerini ifade eden köy muhtarı İkram Mıhçı, "Öğlen saatlerinde oluşan selden dolayı çok zararımız var. 500 tane koyunumuz şuan telef ve kaybolmuş durumda. Tüm köy halkı olarak seferber olduk. Bende bizim İl Özel İdaresine haber verdim. Onlarda çalışmalarını sürdürüyor. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Zararımız çok. Yaralılarımızda oldu tabi ki şuan hastanedeler." dedi.