Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor.
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, tesisin yanındaki bir tekstil fabrikasına da sıçradı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kahramanmaraş Yangın
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Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
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