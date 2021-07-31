Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vapurdan denize düşen kişiyi yolcu kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Yolculardan biri denize atlayıp düşen kişiyi can simidiyle boğulmaktan kurtardı.
Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurdaki bir kişi dengesini kaybedip denize düştü.
Bu durumu gören yolcular gemi kaptanına seslerini duyurmaya çalıştı. Denize düşen kişiyi kurtarmak için yolcular ve gemi çalışanları seferber oldu.
Denizden çıkarılan kişinin sağlık durumu iyi
Vapurdaki yolculardan biri elbiselerini çıkarıp denize atladı, düşen kişiyi can simidiyle boğulmaktan kurtardı.
Ağzından köpük çıkan ve sara hastası olduğu iddia edilen kişi vapura çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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