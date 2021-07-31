Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 3 gün önce çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de 3 gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkiinde 28 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale edildi.
Havadan ve karadan müdahalede bulunulan orman yangını kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bazı evler tedbiren boşaltılmıştı
Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.
Etiketler: Osmaniye Yangın Orman Yangını
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