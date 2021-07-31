Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 2 orman işçisinden biri olan Yaşar Cinbaş'ın Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşıyordu.

Şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş, İzmir depreminde de AFAD ile birlikte görev almıştı. Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyordu.

53 yaşındaki 2 çocuk babası Yaşar Cinbaş'ın Adana Kozan'daki yangın için Manisa'dan yola çıktığı ancak yolda Manavgat yangınına yönlendirildiği ortaya çıktı.