Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehit orman işçisinin son görüntüsü
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangına müdahale edilen arazözde hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın, alevlerle mücadele ederken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 2 orman işçisinden biri olan Yaşar Cinbaş'ın Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşıyordu.
Şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş, İzmir depreminde de AFAD ile birlikte görev almıştı. Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyordu.
53 yaşındaki 2 çocuk babası Yaşar Cinbaş'ın Adana Kozan'daki yangın için Manisa'dan yola çıktığı ancak yolda Manavgat yangınına yönlendirildiği ortaya çıktı.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
Son Haberler
- 18:51
- 18:51
- 18:40
- 18:31
- 18:27
Sıradaki Haber
Ankara Maltepe'de bir otelin çatı katında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz