Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürdü. İlçede 28 Temmuz'da Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan ve daha sonra farklı mahallere yayılan yangın için ekiplerin çalışması devam etti.

Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yangında zarar gören evlerde hasar tespit çalışmasına başlandı.