Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana Pos'taki yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Pos'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, Adana Pos'taki yangının kontrol altına alındığı bilgisini verdi.
Pakdemirli, "Böylece ADANA’da son 3 günde 20 orman yangını kontrol altına alınmış oldu." dedi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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