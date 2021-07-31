Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık,Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan yangınlardan dolayı tahrip olan ormanları canlandırmak için kampanya başlattı.

Türkiye Bursları programı kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim alan uluslararası öğrencilerle ormanlara sahip çıkan YTB, yangından etkilenen bölgelere 2021'de burs verdiği öğrencileri adına 5 bin fidan bağışında bulunacak.

Türkiye Bursları ailesi olarak ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimizle #YeşilVatan'ımıza, ormanlarımıza sahip çıkıyoruz!



Yangından etkilenen bölgelerimize 2021 yılında burslandırdığımız öğrencilerimiz için fidan bağışlıyoruz.#BirlikOlmaVakti pic.twitter.com/Oj8rmP1v0t — Abdullah Eren (@abdullah_eren) July 30, 2021

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye Bursları ailesi olarak ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimizle yeşil vatanımıza, ormanlarımıza sahip çıkıyoruz!" ifadesini kullandı.