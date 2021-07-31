Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tokat'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Tokat'ta yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve öncesinde FETÖ ile bağı olduğu belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kentte düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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