Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve öncesinde FETÖ ile bağı olduğu belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kentte düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

