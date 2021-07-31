Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Maltepe'de bir otelin çatı katında yangın
Ankara'nın Çankaya ilçesi Maltepe semtinde bir otelin çatı katında yangın çıktı. Otelde mahsur kalan bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Saat 18.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir otelin çatı katından alevler yükselmeye başladı.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Otelde mahsur kalan bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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