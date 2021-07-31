Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Halil Dedeli idaresindeki otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Tekeli mevkiinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Nebahat Dedeli yaralandı.
Ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nebahat Dedeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Durumu ağır olan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Halil Dedeli de yaşamını yitirdi.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Vapurdan denize düşen kişiyi yolcu kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz