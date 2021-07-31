Halil Dedeli idaresindeki otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Tekeli mevkiinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Nebahat Dedeli yaralandı.

Ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nebahat Dedeli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Halil Dedeli de yaşamını yitirdi.