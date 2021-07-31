Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 22.57'de Datça'nın 44 kilometre açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 3,2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremden 12 dakika sonra aynı bölge yeniden sallandı.

7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.