Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananların Siirt'ten İstanbul'a düğüne gittikleri öğrenildi.
S.İ. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Yazıköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, minibüste bulunan Z.A, S.A, M.E.İ, G.A, L.A, C.D, H.A, M.A. ile Z.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Öte yandan kazada yaralananların Siirt'ten İstanbul'a düğüne gittikleri öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Malatya
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