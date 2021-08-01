Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 00:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
20 dakikalık sağanak sele neden oldu, karayolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Oltu-Göle, Oltu-Olur karayolları ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak, Şenkaya ilçesinde saat 18.30 sıralarında başladı.
Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağış sonrası selin getirdiği çamur ve balçık Oltu-Göle yolunun Şenkaya Paşalı mevkiinde ve Oltu-Olur karayolunu Kaledibi mevkiinde yolu kapattı.
[Fotoğraf: DHA]
Sağanak sonrasında yol kaya parçalarıyla doldu, çok sayıda araç yolda kaldı.
Karayolları ekipleri, çamur ve balçık sebebiyle kapanan Oltu-Göle ve Oltu-Olur karayollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
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