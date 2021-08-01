Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak, Şenkaya ilçesinde saat 18.30 sıralarında başladı.

Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağış sonrası selin getirdiği çamur ve balçık Oltu-Göle yolunun Şenkaya Paşalı mevkiinde ve Oltu-Olur karayolunu Kaledibi mevkiinde yolu kapattı.

[Fotoğraf: DHA]

Sağanak sonrasında yol kaya parçalarıyla doldu, çok sayıda araç yolda kaldı.

Karayolları ekipleri, çamur ve balçık sebebiyle kapanan Oltu-Göle ve Oltu-Olur karayollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]