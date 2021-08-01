Bölücek Mahallesi'nde dün halasıyla özel halk otobüsüne binen 1 yaşındaki E.A. epilepsi nöbeti geçirdi.

E.A'nın halası durumu otobüs şoförü Hamit Yavuz'a bildirerek kendilerini hastaneye götürmesini istedi.

Çocuğun sağlık durumu iyi

Bir başka yolcu tarafından durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine Yavuz, güzergahından çıkarak Kışla Kavşağı'nda çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.

İlçedeki özel bir hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.