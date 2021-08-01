Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otobüs şoförü, nöbet geçiren çocuğu sağlık ekiplerine yetiştirdi
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü şoförü, araçta epilepsi nöbeti geçiren çocuğu sağlık ekiplerine yetiştirebilmek için zamana karşı yarıştı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Bölücek Mahallesi'nde dün halasıyla özel halk otobüsüne binen 1 yaşındaki E.A. epilepsi nöbeti geçirdi.
E.A'nın halası durumu otobüs şoförü Hamit Yavuz'a bildirerek kendilerini hastaneye götürmesini istedi.
Çocuğun sağlık durumu iyi
Bir başka yolcu tarafından durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine Yavuz, güzergahından çıkarak Kışla Kavşağı'nda çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.
İlçedeki özel bir hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Zonguldak
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