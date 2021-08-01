Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 02:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
Bodrum ilçesine bağlı Umurça ve Kumbahçe mahalleleri ile İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan etkili müdahaleyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Milas İşletme Müdürlüğü, Bodrum İşletme Şefliğine ait 7 arazöz, 1 su tankeri, çok sayıda iş makinesi, 2 helikopter, 6 teknik personel ve Orman Muhafaza Memuru, 33 yangın söndürme işçisi çevre il ve ilçelerden ekipler katıldı. Çalışmalara, arama kurtarma dernekleri gönüllüleri ile vatandaşlar da destek verdi.
Soğutma çalışmaları yapılıyor
Bölgede soğutma çalışmaları arazözler ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait 5 TOMA ile yapılıyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Orman Yangını
Son Haberler
- 02:50
- 01:47
- 01:38
- 01:18
- 00:42
Sıradaki Haber
Otobüs şoförü, nöbet geçiren çocuğu sağlık ekiplerine yetiştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz