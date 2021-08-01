Bodrum ilçesine bağlı Umurça ve Kumbahçe mahalleleri ile İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan etkili müdahaleyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Milas İşletme Müdürlüğü, Bodrum İşletme Şefliğine ait 7 arazöz, 1 su tankeri, çok sayıda iş makinesi, 2 helikopter, 6 teknik personel ve Orman Muhafaza Memuru, 33 yangın söndürme işçisi çevre il ve ilçelerden ekipler katıldı. Çalışmalara, arama kurtarma dernekleri gönüllüleri ile vatandaşlar da destek verdi.

Soğutma çalışmaları yapılıyor

Bölgede soğutma çalışmaları arazözler ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait 5 TOMA ile yapılıyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.