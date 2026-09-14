AB Komisyonu, çocukların çevrim içi korunması için yasa teklifi sunacak

AB Komisyonu sözlerinden Olof Gill, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, "AB Çocuk Yasası'nı 17 Eylül'de resmi olarak teklif edeceklerini söyledi.

Yasa tekliflerinde AB genelinde sosyal medyaya yaş kısıtlamasının getirilmesinin de beklenmesi bekleniyor.

Politico internet yayın yasa tekliflerinin hazırlık kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, sosyal medya ve video paylaşım platformlarının yanı sıra sıra yapay zeka destekli sohbet uygulamaları da içeriyor.

Eğitim amaçlı kullanılan uygulamalar kapsam dışında tutulacaktır.

AB Komisyonu tarafından yetkilendirilen "Çocukların Çevrim İçi Güvenliği İlişkin Özel Heyeti" 13 yaşında çocukların "sosyal medya plus" olarak sınırlı platformlara erişimi için AB genelinde uyumlu bir yaş sınırının getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "algoritmaların şekillendirdiği çocuklukları" kabul etmek zorunda olduğunu 16 Eylül'de yapacağını belirtmişti "Birliğin Durumu" konuşmasında yeni yasa önerilerine ilişkin ayrıntıların aktarılacağını belirtmişti.