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Gündem
TRT Haber 14.09.2026 15:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize selamlarımı gönderiyor; hayat yolculuklarında çocuklarımızın ellerinden tutan, onların yolunu ve ufkunu aydınlatan tüm hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum."

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