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Türkiye
AA 14.09.2026 16:27

Yasa dışı 412 internet sitesi erişime engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi.

Yasa dışı 412 internet sitesi erişime engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 7-14 Eylül tarihlerinde internette sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 755 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 347, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 65 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişimin engellenmesi sağlandı.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Etimesgut ilçesindeki 8 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Bu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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