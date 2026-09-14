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Gündem
AA 14.09.2026 16:23

Yüzyılın Konut Projesi’ndeki kiralık daireler tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kiralık sosyal konutların Başakşehir ve Ataşehir’deki örnek daireleri tanıtıldı.

Yüzyılın Konut Projesi’ndeki kiralık daireler tanıtıldı

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınmaya başladı. Başvurular 25 Eylül'e kadar toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak.

İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak.

Yüzyılın Konut Projesi’ndeki kiralık daireler tanıtıldı

İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

Yüzyılın Konut Projesi’ndeki kiralık daireler tanıtıldı

1071 konut kiralanacak

Bölge rayicinin altında fiyatlarla, ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak ve konutun büyüklüğüne göre değişecek.

Yüzyılın Konut Projesi’ndeki kiralık daireler tanıtıldı

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

Yüzyılın Konut Projesi’ndeki kiralık daireler tanıtıldı

Örnek dairelerin tanıtımı yapılırken, Başakşehir’de kiralanacak 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 102 metrekare olacak. Ataşehir’de ise 2+1 daireler net 76 metrekare, 3+1 daireler ise net 98 metrekare olacak.

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