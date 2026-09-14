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Gündem
TRT Haber 14.09.2026 16:32

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, "Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını" reddederek, Yunan yetkilileri "ciddiyete" ve "aklıselime" davet etti.

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunan makamlarının bugün yaptığı açıklamalara tepki gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz. Bu vesileyle, Yunanistan’ın bu dönemde Anadolu’da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan
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