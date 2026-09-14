Birleşik Krallık dağılıyor mu? İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den ayrılık adımı

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) lideri John Swinney, Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth ve Sinn Fein Genel Başkan Yardımcısı Michelle O'Neill'in yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nden Sinn Fein Genel Başkanı Mary Lou McDonald'ın da katıldığı zirve, Birleşik Krallık siyasetinde benzeri görülmemiş bir dönüm noktası oluşturdu.

Liderler, imzaladıkları ortak belgede siyasi manzaranın değiştiğini vurgulayarak tarihte ilk kez üç bölgenin de bağımsızlık yanlısı isimlerce yönetildiğine dikkati çekti.

"Westminster'ın zamanı sona eriyor"

Zirvede yapılan ortak açıklamada, "Westminster'ın zamanı sona eriyor" denilerek İngiltere hükümetinin anayasal değişimi kolaylaştırması ve demokrasiyi engellemekten vazgeçmesi gerektiği belirtildi.

Metinde ayrıca Whitehall'ın bozuk ekonomik modelinin reddedildiği, ekonomiden enerji kaynaklarına kadar geniş bir yelpazede ortak iş birliği yapılacağı ve ülkelerin geleceğinin Avrupa Birliği'nde yer aldığı vurgulandı.

İskoçya lideri John Swinney, yaptığı sert açıklamada İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Birleşik Krallık'ın son başbakanı olmaya hazır olması gerektiğini söyledi. Halkın çoğunluğunun referandumda bağımsızlığı seçeceğini savunan Swinney, anket trendlerinin de bu tercihi açıkça gösterdiğini belirtti.

Kuzey İrlanda'daki Sinn Féin'li Michelle O'Neill ise ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İrlanda'nın birleşmesine yönelik yaptığı destek açıklamalarına atıfta bulundu.

Bu açıklamaların büyük ödülün ne olduğunu açıkça gösterdiğini ifade eden O'Neill, asıl hedefin ayrılığın son bulması ve yeni bir İrlanda'nın doğuşu olduğunu dile getirdi.

Zirveye katılan liderler, her ülkenіn kendi geleceğini kendi zamanında belirleyeceğini ancak Westminster'ın bu sürece daha fazla direnmemesi gerektiğini kaydetti.