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Dünya
AA 14.09.2026 14:09

Yapay zeka gelişiminin yavaşlatılması çağrısı piyasaları sarstı

Yapay zeka sektörüyle bağlantılı şirketlerin hisseleri, yapay zeka yöneticilerinin teknolojinin gelişim sürecinde yavaşlama çağrısı yapmasının ardından pazartesi günü keskin düşüşler yaşadı.

Yapay zeka gelişiminin yavaşlatılması çağrısı piyasaları sarstı

Güney Kore'de çip üreticisi SK Hynix hisseleri yüzde 6,4 düşerken Samsung Electronics yüzde 4,1 değer kaybetti. OpenAI'ın büyük yatırımcıları arasında yer alan Japon Softbank ise yüzde 10'dan fazla çöküş yaşadı.

Avrupa'daki hisseler de bu trendi takip etti. Yarı iletken tasarımı ve üretimi gerçekleştiren Almanya merkezli Infineon yüzde 7,6 gerilerken Hollandalı çip devi ASML yüzde 5,2 düşüş kaydetti.

Piyasalar, ABD borsalarının açılışına kilitlendi. Teknoloji firmalarının ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinin yaklaşık yüzde 1,8 düşüşle açılması bekleniyor.

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