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Dünya
AA 14.09.2026 11:36

Rapor: Himalayalar bölgesindeki buzullar son 10 yılda yüzde 65 daha hızlı eridi

Nepal'de buzul çökmesi kaynaklı olduğu değerlendirilen sel felaketi sonrası yayımlanan raporda, Himalayalar bölgesindeki buzul kütle kaybının son 10 yılda eskiye kıyasla yüzde 65 daha hızlı olduğu ortaya kondu.

Rapor: Himalayalar bölgesindeki buzullar son 10 yılda yüzde 65 daha hızlı eridi

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerinde 26 Ağustos'ta meydana gelen ve 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, Himalayalar'daki buzulların durumunu yeniden gündeme getirdi.

Küresel danışmanlık şirketi Systemiq'in ve Hindistan merkezli sivil toplum kuruluşu Entegre Dağ Girişiminin (IMI) ortaklığında hazırlanan raporda, kritik bir eşiğe yaklaşılan Himalayalar bölgesinde milyonlarca kişinin risk altında olduğu vurgulandı.

Raporda, bölgedeki buzulların eskiye göre hızla erdiği ve kütlelerindeki kaybın, son 10 yılda önceki dönemlere kıyasla yüzde 65 daha hızlı meydana geldiği aktarıldı.

Öte yandan, bölgede sayısının 40 bin civarı olduğu tahmin edilen buzullardan sadece yüzde 0,1'inin gözlem altında tutulduğu kaydedilen raporda, başka bir risk faktörü olan donmuş toprağa yönelik bilginin daha da kısıtlı olduğu ifade edildi.

Raporda, Güney Asya'da 2 milyondan fazla insanın yaşamını sürdürmesine olanak tanıyan geniş bir doğal su sistemi olan Himalayalar'daki felaketlerin küresel ölçekte de tedarik zinciri aksaklıklarına, yerinden edilmelere ve jeopolitik risklere yol açabileceği vurgulandı.

Buzul erimesi kaynaklı felaketlerin tehdit ettiği ülkelerden Hindistan'ın sadece yüzde 18'inin Himalayalar bölgesinde bulunmasına rağmen ülke genelindeki afetlerin yaklaşık yüzde 35'inin burada meydana geldiği belirtilen raporda, ülke ekonomisinin risk altında olduğuna dikkat çekildi.

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