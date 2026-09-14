Çok Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.09.2026 13:42

MİT ve emniyetten FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, FETÖ/PDY'nin hücre evlerinde saklandıkları ve burada saklananlara yardım ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

MİT ve emniyetten FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına karşı soruşturma yürütüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hücre evlerinde saklandıkları ve saklananlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmaya yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.

ETİKETLER
MİT FETÖ
Sıradaki Haber
Faili meçhul cinayetlere özel ekip: 52 maktulün dosyası çözüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:09
Yapay zeka gelişiminin yavaşlatılması çağrısı piyasaları sarstı
13:34
Faili meçhul cinayetlere özel ekip: 52 maktulün dosyası çözüldü
13:30
KKTC'de batan geminin enkazında arama çalışmalarına Türkiye'den bir gemi daha katıldı
13:34
Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kuruluyor
13:12
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek
13:11
11 aylık su yılı yağışları son 66 yılın zirvesinde
Suriye-Irak sınırındaki Deyirzor Çölü'nde çalışan işçiler, geçimlerini tuzdan sağlıyor
Suriye-Irak sınırındaki Deyirzor Çölü'nde çalışan işçiler, geçimlerini tuzdan sağlıyor
FOTO FOKUS
ROKETSAN SUNGUR, BURÇ'tan ateşlendi
ROKETSAN SUNGUR, BURÇ'tan ateşlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ