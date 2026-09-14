MİT ve emniyetten FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına karşı soruşturma yürütüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hücre evlerinde saklandıkları ve saklananlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmaya yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.