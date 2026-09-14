Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak.

Fidan'ın ayrıca Savunma Bakanı Zakir Hasanov’la görüşmesi ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde, stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kaydedilen aşamadan duyulan memnuniyeti dile getirmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülen çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak gündem ve projelerin de ele alınacağı görüşmelerde, Bakan Fidan'ın iki müttefik ülke arasında savunma sanayii, güvenlik ve askeri alanlarda devam eden iş birliğiyle ilgili konuları değerlendirmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, iki ülke arasında çok taraflı platformlardaki mevcut iş birliğini gözden geçirmesi, Türkiye’nin yakın zamanda ev sahipliği yapacağı TDT 13. Zirvesi ile COP31’e ilişkin istişarede bulunması bekleniyor.

Görüşmelerde Bakan Fidan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesisi için tarihi bir fırsat yakalandığını belirtmesi, Türkiye’nin taraflar arasında iyi komşuluk ilişkileri tesis edilmesini desteklediğini ve kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını ifade etmesi öngörülüyor.

Ayrıca, Türkiye’nin, Karabağ topraklarında altyapının iyileştirilmesi, enerji ve ticaret hatlarının işlevsel hale getirilmesi ve bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklediğini kaydetmesi ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri

Türkiye, 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan’ı 9 Kasım 1991'de tanıyan ilk devlet oldu.

Müşterek tarihi, beşeri ve kültürel temeller üzerine inşa edilmiş olan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, “Tek Millet İki Devlet” şiarıyla çok boyutlu şekilde sürdürülüyor. İki ülkenin uluslararası kuruluşlarda ve çok taraflı platformlardaki iş birliği de örnek seviyede ilerliyor.

İkili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla 2010 yılında Cumhurbaşkanları düzeyinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekanizması tesis edildi. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan’ı ziyareti vesilesiyle 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle, ilişkileri müttefiklik seviyesine yükseltme iradesi kayda geçirildi.

Türkiye ve Azerbaycan arasında karşılıklı üst düzey ziyaret ve temaslar da yoğun şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’a son ziyaretini, 8 Kasım 2025 tarihinde Bakü’de düzenlenen Zafer Günü Töreni vesilesiyle gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise en son 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev’le son olarak 1 Eylül 2026 tarihinde Bişkek’te düzenlenen Şanhay İşbirliği Teşkilatı 26. Devlet Başkanları Zirvesi marjında görüştü.

İkili ticarette hedef 15 milyar dolar

Türkiye ile Azerbaycan arasında 2025 yılında toplam ticaret hacmi 7,08 milyar dolar olarak

kaydedildi. İki ülke Cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolar düzeyindeki ikili ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

Azerbaycan’da yaklaşık 5 bin 800 Türk şirketi faaliyet gösterirken, Türkiye, Azerbaycan’da en fazla yabancı sermayeli şirkete sahip olan ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’de ise 2 bin 600’ün üzerinde Azerbaycan sermayeli şirket bulunuyor.

Türkiye’nin Azerbaycan’daki doğrudan yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlarla birlikte 17,9 milyar doları aşarken, Azerbaycan’ın ise Türkiye’de 20,3 milyar dolar değerinde yatırımı bulunuyor.