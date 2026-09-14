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TRT Haber 14.09.2026 10:49

Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı

48 ilde “yeni nesil suç örgütlerine” yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakanlık düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu yeni nesil suç örgütlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin; iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere de yer verdi:

"Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." 

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İçişleri Bakanlığı Sosyal Medya Suç Örgütü
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