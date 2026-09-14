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TRT Haber 14.09.2026 09:17

"Sokaklar Güvende" operasyonu: 2 bin 447 şüpheliye adli işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Operasyonlarda 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

"Sokaklar Güvende" operasyonu: 2 bin 447 şüpheliye adli işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde milletin huzurunu, şehirlerin güvenliğini ve çocukların geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının başladığını, bu kapsamda "Sokaklar Güvende" operasyonlarının gerçekleştirildiğini bildiren Gürlek, şöyle devam etti:

"Bugün, milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında, çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonlarını başlattık.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi, jandarma ve polis teşkilatlarımızla 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir."

Suç örgütlerinin finansmanına da odaklanıldı

Bakan Gürlek, "Hedefimiz; suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda görev alanları tebrik eden Gürlek, "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, polis ve jandarma teşkilatlarımız ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

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