Çok Bulutlu 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.09.2026 08:41

Edirne'de iki gümrük kapısında 174 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne'deki İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları'nda düzenlenen iki operasyonda 147 kilogram 85 gram skunk esrar ile 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi.

Edirne'de iki gümrük kapısında 174 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Edirne'de iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir araç şüpheli değerlendirilerek X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

Narkotik dedektör köpekleri BETA ve AXEL'in de katıldığı detaylı aramada, köpeklerin aracın çekici kabininin belirli bir bölümüne tepki vermesi üzerine kontroller bu noktada yoğunlaştırıldı.

Aramada, çekici kabininde 132 vakumlanmış poşet içerisinde 147 kilogram 85 gram skunk esrar bulundu.

Edirne'de iki gümrük kapısında 174 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen TIR, risk analizi kapsamında X-Ray tarama sistemine yönlendirildi.

Narkotik dedektör köpeği ANTİ'nin aracın belirli bir bölümüne tepki vermesi üzerine burada yoğunlaştırılan aramada, streç poşetlere sarılı 24 paket içerisinde 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi.

İki operasyonda toplam 147 kilogram 85 gram skunk esrar ile 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, toplum sağlığını ve özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: Suriye'de Türkiye'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:37
Rapor: Himalayalar bölgesindeki buzullar son 10 yılda yüzde 65 daha hızlı eridi
11:35
Brent petrolün varili 106,78 dolardan işlem görüyor
11:33
Gazze Sağlık Müdüründen kritik uyarı: DSÖ 19 Eylül'den itibaren hastanelere yakıt tedarikini durduracak
11:31
Ankara'da 66 milyon yıllık fosil keşfi
11:19
ROKETSAN SUNGUR, BURÇ'tan ateşlendi
10:52
Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
Ankara'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
FOTO FOKUS
ROKETSAN SUNGUR, BURÇ'tan ateşlendi
ROKETSAN SUNGUR, BURÇ'tan ateşlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ