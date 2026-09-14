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Dünya
Sciencealert 14.09.2026 09:09

Hastaneye gitti, kalbinde dikiş iğnesi bulundu

Çin'de hastaneye idrarında kan şikayetiyle başvuran 35 yaşındaki zihinsel engelli bir hastanın kalbinde 36 milimetre uzunluğunda dikiş iğnesi bulundu.

Hastaneye gitti, kalbinde dikiş iğnesi bulundu

Hastaneye başvuran hastanın hayati bulguları normal seviyede seyretti. Doktorlar, çektikleri göğüs röntgeninde kalbin üzerinde şüpheli bir gölge fark etti.

Yapılan ileri tetkiklerde hastanın mesanesinde, karın duvarında ve pelvisinde de metal yabancı cisimler tespit edildi. 

Kalbin etrafındaki sıvı dolu keseyi delen 36 milimetrelik iğnenin ucunun sol ventrikül boşluğuna kadar uzandığı belirlendi.

Hunan Eyalet Halk Hastanesi'ndeki doktorlar, metal cismin göç etme, yırtılma veya enfeksiyona yol açma riskine karşı iğnenin ameliyatla çıkarılmasına karar verdi.

Mesanedeki iğnelerde taşlaşmış kabuklar görüldü. Cerrahi ekip öncelikle kalpteki iğneyi çıkardı, mesanedeki iğneleri ise daha sonraki bir tarihte aldı.

İğnelerin vücuda nasıl girdiği tam olarak bilinmiyor. Doktorlar bu durumun kasıtlı bir kendine zarar verme davranışı olabileceğini belirtti.

Hastanın geçmişinde de benzer vakalara rastlandı. İki yıl önce karın bölgesinden iki iğne benzeri cisim çıkarıldı.

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