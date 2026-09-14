İnsan hakları için yapay zeka yasa tasarısı çağrısı

Komite başkanı milletvekili Alex Sobel, İngiltere dahil dünyada hiçbir yerin amaca uygun bir yapay zeka yasal yaklaşımına sahip olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Anthropic CEO'su Dario Amodei de küresel düzenleme, sektörel düzenleme ve bağımsız izleme içeren bir plan önermişti.

Komitenin raporunda, yapay zekanın kadınlar ve kız çocuklarının cinsel içerikli görsellerinin oluşturulması ile kişilerin yüzlerinin rızasız taranması gibi çok sayıda insan hakları ihlalinden sorumlu olduğu belirtildi.

Ayrıca sistemlerin internetten toplanan verilerle eğitilmesi nedeniyle önyargılar barındırabileceği ve yanlış bilgi yayabileceği vurgulandı.

Bağımsız denetim organı önerisi

Komite, yasal statüye sahip tek ve bağımsız bir yapay zeka denetim organının kurulmasını savundu. Mevcut yasal çerçevenin parçalı ve dağınık olduğu, bunun da korumada boşluklar bıraktığı ifade edildi.

Yasa tasarısının risk seviyelerini sınıflandıran ve yüksek riskli modeller için daha katı yükümlülükler getiren bir rejim tesis etmesi gerektiği kaydedildi.

Tasarıda, insan haklarıyla bağdaşmadığı için bazı yapay zeka kullanım alanlarının doğrudan yasaklanması gerektiği savunuldu.

Bu kapsamda bilinçaltı teknikleri ile profilleme veya biyometrik verilerin uygunsuz kullanımı potansiyel eylem alanları olarak gösterildi.