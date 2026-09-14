NATO uçaklarını havalandıran İHA alarmının nedeni kuş sürüsü çıktı

Litvanya basınındaki haberlere göre, Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi (NKVC), yerel saatle 12.56'da ülkenin hava sahasında tanımlanamayan bir cisme ilişkin sinyal alındığını ve başkent Vilnius ile çevresinde saat 12.59'da olası hava tehdidine ilişkin sarı alarm verildiğini açıkladı.

Radar kayıtlarında İHA olduğu değerlendirilen cismin kontrol edilmesi amacıyla ülkede görev yapan NATO savaş uçakları havalandı.

İncelemede radarların tespit ettiği cismin İHA değil, kuş sürüsü olduğu belirlendi.

NKVC, ilk radar görüntülerinde kuş sürüsü ile İHA'ların benzer izler bırakabildiğini bildirdi.

Yaklaşık 40 dakika süren hava alarmı kaldırılırken, geçici olarak kapatılan Vilnius Havalimanı'ndaki uçuşlar da yeniden başlatıldı.