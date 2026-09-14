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Dünya
AA 14.09.2026 07:14

Gazze'deki sivil katliamı belgeleyen "NAZA" yönetmenlerine vatandaşlıktan atma tehdidi

Soykırımcı İsrail'in Kültür Bakanı Miki Zohar, İsrail ordusunun Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" belgeselinin Oscar ödüllü yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti.

Gazze'deki sivil katliamı belgeleyen "NAZA" yönetmenlerine vatandaşlıktan atma tehdidi

Zohar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "iğrenç" olarak nitelediği "NAZA" belgeselinin, Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmesinin "şoke edici" olduğunu iddia etti.

Filistinlileri hedef alan gözetleme ve uzaktan öldürme mekanizmalarında görev almış İsrail ordusu mensuplarının itiraflarına yer veren ve Gazze'deki askeri saldırıları soykırım olarak ele alan "NAZA" belgeselinin, "vatana ihanet" anlamına geldiğini öne süren Zohar, yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Szor'un vatandaşlıklarının ellerinden alınması için derhal harekete geçeceğini belirtti.

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" filmi layık görülmüştü.

"NAZA" İsrail ordusunca "öngörülen sivil ölümleri" için kullanılan kısaltma

Filmin adı "NAZA", erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller için" İsrail ordusunca kullanılan kısaltmaya atıfta bulunuyor.

Belgeselde, katılımcıların güvenliği için farklı röportaj yöntemleri izlendi.

Belgesel, 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekildi ve katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital değişiklikler yapılarak gizlendi. Katılımcılar, belgeselde İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı "gizli sistem" ve gizli yöntemlere ilişkin detayları anlattı.

Yapımdaki kişiler, İsrail ordusunun saldırılarında kullanılan gözetleme sistemlerini ve uzak mesafeden bombalamayı ayrıntılı olarak anlatıyor. Onlara göre, bu operasyonda yapay zeka kullanılarak potansiyel Hamas hedefleri tespit ediliyor ve çoğu zaman içinde ailelerin bulunduğu bilindiği halde evler ve daireler bombalanıyor.

Belgeselde, Gazzelilerin sığınak olarak kullandığı yerleşim yerlerinin kasten yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında öldürülmesine doğrudan şahitlik eden İsrail ordusu mensupları da yer aldı.

Belgeselde konuşanlardan bir kısmının, gizli istihbarat biriminde çalışıp doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı oldukları belirtildi.

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