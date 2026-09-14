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Dünya
AA 14.09.2026 06:28

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib: ABD, İsrail ile suç ortaklığını sonlandırmalı

ABD Temsilciler Meclisinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, ABD yönetimine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "suç ortaklığını" sonlandırması çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib: ABD, İsrail ile suç ortaklığını sonlandırmalı
[Fotograf: Reuters]

ABD'li Kongre üyesi Tlaib, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki bir anaokuluna yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Tlaib, paylaşımında, "Soykırım hala devam ediyor. Hiçbir zaman ateşkes olmadı" ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarının en ağır yükünü çocukların çektiğini vurgulayan Tlaib, "Çocuklar Amerikan yapımı bombalarla öldürülüyor ve hayatta kalanlar ise sonsuza dek travma yaşıyor" ifadesine yer verdi.

Tlaib, ABD yönetimine, "İsrail'in etnik temizlik eylemlerine suç ortağı olmaktan vazgeçmesi" çağrısı yaptı.

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