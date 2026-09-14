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Dünya
AA 14.09.2026 06:51

Suudi Arabistan'da 4 kent için acil durum uyarısı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerindeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Suudi Arabistan'da 4 kent için acil durum uyarısı

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla, Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran’da yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

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Suudi Arabistan İnsansız Hava Aracı (İHA) Balistik Füze
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