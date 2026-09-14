Gazze'de sivil savunma ekipleri enkazdan 17 yeni ceset çıkardı

Gazze Şeridi Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Şehit Cenazelerinin Kurtarılması" projesi olarak başlatılan çalışma ikinci aşamasında devam ediyor.

Gazze kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda yürütülen projenin ikinci aşamasında İsrail saldırısı sonucu Zeytun ve Yermuk mahallelerinde Hacci ve Nedim ailelerine ait evlerin enkazından kayıp 16 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Nusayrat Kampı'nda El-Verr Ailesi'nin evinin enkazından da kayıp bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucu kayıp 17 Filistinlinin daha naaşına yıkılan evlerin enkazında ulaşıldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, gerekli ekipmanların kente girişine izin verilmemesi sebebiyle enkazlardan cenazelerin çıkarılması işlemleri oldukça zor şartlarda ve ağır işliyor.

Arama çalışmaları devam ediyor

Gazze Şeridi'nde Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün 19 Temmuz'da başlattığı "Şehitlerin Cenazelerini Kurtarma" projesinin ikinci aşamasında Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimi ile Gazze kentindeki 147 yıkılmış binanın enkazında çalışma yürütülmesi planlanıyor.

Yaklaşık 800 saatlik çalışmayı kapsayan bu aşamada, enkaz altında bulunduğu tahmin edilen 1072 kişinin cenazesine ulaşılması hedefleniyor.

Projenin Kasım 2025'in sonunda başlayan ilk aşamasında ise 54 ev ve binanın enkazında 500 saat çalışma yürütülmüş, kayıp olduğu değerlendirilen 559 kişiden 333'ünün cenaze ve naaş kalıntıları çıkarılmıştı.

Gazze'deki hükümet kurumları ve Filistinli gruplara göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında İsrail'in gerekli ağır iş makineleri ve ekipmanların bölgeye girişine izin vermesi öngörülmüş ancak İsrail bu yükümlülüğünü yerine getirmemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 2 yıl süren ve soykırıma varan saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yüzde 90'ı zarar gördü.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden imarı için gereken maliyetin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.