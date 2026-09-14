9 Avrupa ülkesi, havalimanlarındaki kaosun ardından giriş-çıkış sistemini erteledi

AB dışı vatandaşların parmak izi ve yüz taraması sağlamasını gerektiren sistem, havalimanlarında uzun kuyruklara yol açtı.

Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre'nin sınır akıcılığını korumak amacıyla bu uygulamanın hayata geçirilmesini ertelediği bildirildi.

Geçen yıl ekim ayında devreye sokulan sistemin nisan ayına kadar tamamen yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Ülkelere, yaz boyunca seyahat kaosunu önlemek amacıyla kontrolleri askıya almalarına imkan tanıyan 150 günlük bir yetkisizlik süresi verildi.

Bu sürenin 6 Eylül'de sona ermesine rağmen dokuz ülke, sistemler düzgün çalışana kadar kontrolleri uygulamayacaklarını açıkladı.

Havayollarının tepkisi

Havayolları ve havalimanları AB'nin yeni sınır kontrollerini ele veriş biçimini eleştirdi.

Ryanair, havalimanlarına ve sınır yetkililerine yeterli süre tanınması için EES muafiyetinin en az Nisan 2027'ye kadar uzatılması çağrısında bulundu.

Ryanair'in operasyon müdürü Neal McMahon, sürecin baştan sona bir felaket olduğunu ve uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.