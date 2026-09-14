Amazon, Miami'deki kazanın ardından kargo firmasıyla çalışmayı durdurdu

Amazon sözcüsü, trajik olayın ardından incelemelere destek verdiklerini ve koşulları gözden geçirdiklerini belirterek 21 Air ile operasyonları durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Altı Eylül'de 21 Air tarafından işletilen Boeing kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'nda pisti aştı ve araçlara çarptı. Kazada beş kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin ulaştığı 21 Air, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve yetkililerle işbirliği yaptığını açıkladı. Şirket icra kurulu başkanı Keith Winters, önceliklerinin etkilenenlere destek olmak ve yetkililere yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Soruşturma süreci

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazayla ilgili soruşturmaya liderlik ediyor. Güvenlik kurulu araştırmacıları, kazaya yol açan koşulları incelemek üzere uçuş kayıt cihazlarını buldu.

Soruşturma kapsamında, uçaktaki bir pilotun pisti aşmadan önce uçağın hızının çok fazla olduğunu diğer pilota defalarca bildirdiği açıklandı.

Açıklamada, yükseklik alarmı çalmasına rağmen tutarlı bir sözlü yanıt alınamadığı kaydedildi.

Miami yetkilileri kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerini açıkladı ve olayda beş kişi de yaralandı.