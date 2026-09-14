Avrupalı üst düzey yetkililerin ayrılmasından sonra, Rusya Ukrayna'da bir trene saldırdı

Ukrayna-Polonya sınırındaki Yahodyn'de trenin lokomotifi vuruldu, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ukraynalı yetkililer, tüm yolcuların tahliye edildiğini açıkladı.

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson ve aralarında İngiltere'nin ulusal güvenlik danışmanı Jonathan Powell'ın da bulunduğu Avrupalı ulusal güvenlik danışmanları, Kiev'deki bir konferanstan dönüşte aynı güzergahtan geçti.

Diplomatik tren hedefi

Rusya batı Ukrayna'daki demiryolu altyapısını vurduğunu bildirdi. Ukrayna demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, saldırının hedefinin diplomatik tren olabileceğini belirtti.

Olay sırasında Yahodyn istasyonunda başka bir trende bulunan eski CIA başkanı David Petraeus, olayın dehşet verici olduğunu söyledi. Petraeus, bunun Ukraynalı sivilleri terörize etmeye çalışan barbarca bir liderin eylemi olduğunu belirtti.

Ukrzaliznytsia, trenin Rus saldırı tehditleri nedeniyle tarifede yapılan değişiklik sonucu beklenenden erken ayrıldığını bildirdi. Şirket, saldırıdan on beş dakika önce trendeki yolcular için tahliye emri verildiğini açıkladı.

Ukraynalı ve Polonyalı yetkililer, Rus dronunun Polonya sınırına iki kilometre mesafede isabet kaydettiğini bildirdi.

Kiev'deki konferansa katılan eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, trendeki yolculara tahliyeye hazırlanmalarının söylendiğini, daha sonra yola devam etmelerine izin verildiğini belirtti. Bildt'in treni Polonya'nın Dorohusk sınır istasyonuna ulaştı.

Boris Johnson'ın tepkisi

Boris Johnson, Putin'in Polonya sınırındaki hareketsiz bir Ukrayna lokomotifini patlatmasına neyin yol açtığını bilmediğini yazdı. Johnson, Ukrayna'nın müttefiklerinden ihtiyaç duydukları hava savunmasını acilen sağlamalarını istedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Yahodyn'deki saldırıların Putin'in terörünü AB ve NATO kapısına getirdiğini söyledi ve Moskova'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, son gelişmeleri ele almak üzere acil bir toplantı düzenledi. Tusk, Rus tarafının eylemlerindeki tırmanışın gerçeğe dönüştüğünü ve sınıra giderek yaklaştığını belirtti.

Rus saldırıları, sivillerin ulaşım sağladığı Ukrayna demiryolu ağını ciddi şekilde hasara uğrattı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski daha önceki benzer saldırıları terörizm olarak nitelendirdi.

Avrupalı ülkeler Almanya'daki drone saldırısı ve savunma tesislerindeki şüpheli yangınlar nedeniyle Rusya'yı suçladı, Moskova ise bu iddiaları reddetti.